Pedeapsă definitivă pentru un polițist SOS corupt

Curtea de Apel Constanța a dat, ieri, sentința definitivă în dosarul în care un agent de poliţie de la Serviciul de Operaţiuni Speciale (SOS), din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, a fost judecat pentru complicitate la dare de mită. Petre Larie a primit un an de închisoare cu suspendare condiționată, deoarece a vrut să-şi ajute un prieten să scape de un dosar penal pentru furt, intervenind pe lângă un coleg de-al său, dar a „picat” la mijloc. În acelaşi dosar a fost condamnat la un an și zece luni cu suspendare şi Nicolae Rusu, amicul poliţistului, pentru furt calificat şi dare de mită. De asemenea, complicii lui Rusu - Paul Ciurea, Vasile Lupaşcu, Mircea Stelian Şomu şi Daniel Stoica - au primit pedepse cu suspendare cuprinse între un an și doi ani și jumătate, pentru furt calificat. Conform procurorilor, în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2013, lucrătorii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime (SPTM) i-au prins, la ieşirea din Portul Constanţa, pe Rusu, Ciurea, Lupaşcu, Şomu şi Stoica în timp ce transportau 1,5 tone de cărbune furat din incinta SC Minmetal SA Constanţa. După ce oamenii legii le-au întocmit indivizilor dosare penale pentru furt calificat, Rusu a încercat să-i ofere poliţistului care se ocupa de caz o mică „atenţie” pentru ca acesta să renunţe la acuzaţii. Potrivit anchetatorilor, suspecţii erau angajaţi ai SC Minmetal SA Port Constanţa şi, în cazul în care ar fi fost daţi în vileag, şi-ar fi pierdut locurile de muncă.

FLAGRANTUL Poliţistul de la SPTM l-a lăsat pe Rusu să creadă că ar fi de acord cu afacerea, apoi a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, care a pus la cale un flagrant, în colaborare cu ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) - Serviciul Judeţean Anticorupţie (SJA) Constanţa. Pe 28 ianuarie 2013, poliţistul de la SPTM a fost contactat telefonic de colegul său din cadrul SOS, Petre Larie, care i-a cerut să-l ajute pe Rusu şi să primească banii oferiţi de acesta. În aceeași zi a fost organizat și flagrantul. Potrivit procurorilor, Rusu a fost prins în timp ce îi oferea poliţistului SPTM o mită de 1.500 de lei. El a fost reţinut imediat de oamenii legii. Câteva ore mai târziu, şi agentul Petre Larie a fost ridicat de anchetatori şi dus în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă. Atât Larie, cât și Rusu au ajuns în spatele gratiilor, însă au fost eliberaţi, pe rând, în aprilie şi în iulie anul trecut. Ceilalţi patru inculpaţi au fost cercetaţi în libertate.