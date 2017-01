Pedeapsă majorată pentru un tînăr care şi-a ucis rivalul în dragoste

Curtea de Apel Constanţa a hotărît, ieri, să majoreze la zece ani pedeapsa unui bărbat din satul Vlahi, condamnat, luna trecută, de Tribunal, la nouă ani de închisoare pentru omor. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la inatanţa supremă. Potrivit rechizitoriului, Marian Petre, de 22 ani, a fost arestat, anul trecut, fiind suspectat că şi-a omorît în bătaie rivalul în dragoste. Anchetatorii au stabilit că omorul s-a petrecut în casa familiei Florişteanu din satul constănţean Vlahi, mărul discordiei fiind Cornelia Florişteanu, de 39 de ani, care, în lipsa soţului, plecat pentru mai mult timp să lucreze într-o altă localitate, se întîlnea cu un consătean, Tudorel Neagu, cei doi avînd o relaţie de şapte ani. Aşa s-a întîmplat şi în noaptea fatidică, cînd Tudorel Neagu aflase de plecarea soţului femeii şi a trecut să-şi vadă amanta. Ghinionul lui Neagu a fost să îl găsească în casa Corneliei Florişteanu pe un alt sătean, Marian Petre. Orbit de gelozie, bărbatul a spart uşa pentru a intra peste cei doi. ”Ţipa întruna “Vă omor!”, “Vă omor!” şi a spart uşa cu piciorul. Atunci l-am împins pe scări şi a căzut. Am luat uşa şi l-am lovit. Nu am vrut să-l omor, doar m-am apărat”, a declarat Marian Petre, pe 15 octombrie 2007, încercînd să-şi motiveze fapta. În urma loviturilor primite în zona capului, Neagu a murit, iar criminaliştii au stabilit că agresorul a făcut ceva mai mult decît să se apere de vreme ce, din cauza loviturilor primite, capul victimei a fost realmente îngropat în pămînt, cu faţa în jos. Marian Petre a continuat să susţină că s-a apărat şi în faţa instanţei de judecată, însă un martor care a văzut scena morţii lui Tudorel Neagu a declarat sub jurămînt că Marian Petre şi-a împins adversarul la pămînt, după care s-a „înarmat” cu o poartă metalică smulsă de pe prispa casei amantei sale şi l-a lovit de 5-6 ori, lăsîndu-l într-o baltă de sînge fără suflare.