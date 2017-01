Pedeapsă majorată pentru un traficant de droguri

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat, ieri, pe Valentin-Ionuţ Purcel, din Argeș, la trei ani și patru luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri. Sentința este definitivă, după ce magistrații au majorat pedeapsa inițială de doi ani și patru luni emisă de Tribunalul Constanța. În plus, bărbatul are un termen de încercare de trei ani, perioadă în care judecătorii au decis ca acesta să lucreze în folosul comunității. Potrivit deciziei instanței, Valentin-Ionuţ Purcel va fi obligat să presteze 80 de zile de muncă neremunerată, în cadrul Primăriei comunei Slobozia, județul Argeş. Mai mult, judecătorii i-au interzis tânărului să mai pună piciorul în stațiunile Mamaia, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus şi Saturn în următorii doi ani. Conform procurorilor, Valentin-Ionuț Purcel a fost prins, în noaptea de 3 spre 4 mai 2014, de polițiștii de la Antidrog Constanța, în timpul unei razii organizate în stațiunile de pe litoral. Oamenii legii spun că au găsit asupra lui Purcel 22 de comprimate de ecstasy şi trei bile de cocaină, pe care acesta a recunoscut că avea de gând să le vândă în cluburile de noapte din Mamaia. Suspectul a fost reținut imediat de anchetatori și, a doua zi, a ajuns în spatele gratiilor, fiind arestat preventiv. În urma pedepsei cu suspendare primite ieri, Valentin-Ionuț Purcel a fost pus în libertate sub control judiciar.