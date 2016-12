Pedeapsă micşorată

Curtea de Apel Constanţa a hotărât, la sfârşitul săptămânii trecute, să îi reducă pedeapsa lui George Constantin Marazliu, un poliţist din judeţul Neamţ condamnat de Tribunalul Constanţa pentru trafic de influenţă. Judecătorii instanţei superioare nu au fost de acord ca Marazliu să stea la închisoare cinci ani şi jumătate şi i-au micşorat pedeapsa la trei ani cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa nu este definitivă. Reamintim că procesul inspectorului principal de poliţie a fost strămutat de la Tribunalul Neamţ la instanţa din Constanţa întrucât soţia lui este şefa Secţiei Penale a Tribunalului Neamţ. Conform rechizitoriului, Marazliu a fost prins în flagrant, pe 2 noiembrie 2009, după ce a primit 400 de euro de la denunţătorul Ionuţ Virgil Moisă. Anchetatorii au stabilit că, din mai până în octombrie 2009, Marazliu a pretins şi primit de la denunţător, în mai multe tranşe, suma totală de 700 de euro, lăsându-l să creadă că are influenţă pe lângă angajaţi ai Serviciului de Medicină Legală Iaşi, care să-i recalculeze alcoolemia sub limita ce ar putea atrage răspunderea penală. Moisă era cercetat de poliţişti pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală.