Pedeapsă redusă după ce a încercat să omoare trei bărbaţi şi un copil

A atentat la viaţa a trei bărbaţi şi a unui copil în vârstă de zece ani, a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la opt ani de închisoare, însă Curtea de Apel Constanţa a considerat că pedeapsa primită de Iucsel Talip, de 42 ani, din Ovidiu, este prea mare şi a redus-o la… patru ani şi jumătate cu executare. Sentinţa nu este definitivă. Incidentul provocat de Talip a avut loc pe 29 septembrie 2011, în apropierea unei insule de pe lacul Taşaul. Bărbatul, care era agent de pază la SC Pescom Company SRL, firmă ce avea în administrare lacul Taşaul, se afla în patrulare în clipa în care a observat o şalupă la bordul căreia se aflau patru persoane. Deranjat de prezenţa acestora în zona pe care o păzea, Talip le-a cerut “intruşilor” să plece. Ocupanţii şalupei, Florin Vasile Baciu, Adrian Buzea şi Marius Dumitru Chivu, s-au gândit că este mai bine să nu creeze probleme, mai ales că în barcă se afla şi copilul lui Florin Baciu, şi au pornit spre mal.

ATACUL Procurorii spun că, în timp ce se îndepărtau de insulă, bărbaţii au fost atacaţi de Talip, supărat că şalupa acestora se deplasa prea încet. Agresorul a intrat de două ori cu barca lui în ambarcaţiunea din fibră de sticlă în care se aflau cei trei, fără să ţină cont de consecinţele gestului său. În urma impactului, proprietarul şalupei, Adrian Buzea, a zburat peste bord şi a aterizat pe parbrizul bărcii paznicului, care nu s-a oprit şi a continuat să meargă cu viteză. „M-a târât aproape 200 de metri, apoi am căzut în apă. În timp ce înotam spre barca mea, individul a trecut de două ori cu şalupa pe deasupra mea. Ca să nu fiu lovit, m-am scufundat. Am reuşit să ajung la ambarcaţiunea mea, am pornit motorul şi am plecat spre mal. A încercat din nou să ne lovescă, dar am avut timp să întorc barca cu botul spre el şi a ricoşat. Atunci a fugit spre mal“, a declarat Buzea la acea dată. Talip a fost arestat, şapte luni mai târziu fiind, însă, eliberat. Întâmplarea i-a marcat profund pe cei trei bărbaţi, dar mai ales pe copilul de zece ani, care a rămas traumatizat pe viaţă.