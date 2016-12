Pedeapsă redusă pentru luare de mită

Administratorul unei firme constănţene ce are ca obiect de activitate arhivarea evidenţelor financiar-contabile ale societăţilor aflate în insolvenţă, lichidare sau faliment, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a beneficiat de clemenţa magistraţilor Curţii de Apel Constanţa. Ieri, instanţa i-a redus pedeapsa lui Viorel Dărăban, administratorul SC Euroarhive SRL, la un an an şi jumătate de închisoare, tot cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa spun că femeia care l-a denunţat pe Dărăban le-a declarat că, la începutul lui noiembrie 2012, a mers la acesta pentru a-i elibera o adeverinţă necesară la dosarul de pensionare. Denunţătoarea avea nevoie de un document care să ateste că şi-a plătit contribuţiile către bugetul de stat pentru perioada în care a lucrat la IAS Bărăganu, iar arhivele fostului său loc de muncă fuseseră preluate de către societatea lui Dărăban. Bărbatul i-a comunicat femeii că eliberarea adeverinţei costă 500 de lei, deşi actul ar fi trebuit eliberat gratuit. Denunţătoarea s-a prefăcut că este de acord şi, a doua zi, a mers la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) Constanţa şi a formulat plângere împotriva lui Dărăban.

PRINS ÎN FLAGRANT Pe 12 noiembrie 2012, oamenii legii au organizat flagrantul şi l-au prins pe administratorul SC Euroarhive în timp ce primea cei 500 de lei solicitaţi. Pe parcursul anchetei, procurorii DNA au stabilit că bărbatul nu era la prima faptă de acest gen. În iunie 2012, el a mai fost prins luând 300 de lei şpagă de la o altă persoană care ceruse o adeverinţă tot pentru dosarul de pensionare. Cu toate că ştia că este urmărit penal, Dărăban a continuat să le ceară mită persoanelor care aveau nevoie de diferite documente aflate în arhiva societăţii Euroarhive. El a declarat, în faţa magistraţilor, că nu a cerut nicio şpagă nimănui. În timp ce era judecat de Curtea de Apel Constanţa, Dărăban a călcat iar pe bec şi s-a ales cu un nou dosar penal, după ce i-a cerut 800 de lei soţiei unui fost muncitor la IAS Cogealac, pentru a-i elibera o adeverinţă necesară la dosarul de pensionare al acestuia.