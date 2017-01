Pedeaspă cu suspendare pentru viol

Un tânăr de 18 ani, din Constanţa, judecat pentru că a violat o fată de 14 ani, a fost condamnat, ieri, la patru ani de închisoare cu suspendare. În plus, instanţa i-a impus lui Ştefan Cristian Bordianu un termen de încercare de şase ani şi jumătate, perioadă în care tânărul nu are voie să încalce legea penală, în caz contrar el riscând să facă închisoare. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanţa. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 5 spre 6 iunie 2009, Ştefan Cristian Bordianu a mers la restaurantul „Zorile”, la majoratul unui prieten. Anchetatorii spun că, după ce a dansat de câteva ori cu o fată în vârstă de 14 ani, acesta a invitat-o la o plimbare. Profitând de starea avansată de ebrietate în care se afla Andreea Elena J., spun procurorii, Ştefan Cristian Bordianu a dus-o pe un spaţiu verde de pe strada Mihai Eminescu şi a violat-o. Victima a fost găsită de lucrătorii Secţiei 3 Poliţie şi transportată cu ambulanţa la spital, unde a rămas internată, medicii stabilind că aceasta fusese virgină până în seara respectivă. Pe parcursul procesului, tânărul s-a declarat nevinovat, susţinând că nu a întreţinut relaţii sexuale cu fata, ci că aceasta s-a dezvirginat singură cu... degetele. El a mai spus că nu a ştiut că Andreea Elena J. are 14 ani, întrucât fata nu îşi arată vârsta şi nici nu a întrebat-o câţi ani are. Bordianu a fost susţinut de colegii de liceu, care au venit aproape la fiecare termen de judecată şi au aşteptat pe hol pentru că procesul s-a desfăşurat în şedinţă secretă. La rîndul ei, Andreea Elena J. a spus că a fost îmbătată cu whisky şi nu îşi aduce aminte ce s-a întîmplat. Bordianu a fost arestat preventiv, la scurt timp de la comiterea faptei, însă a fost eliberat după numai o lună de stat după gratii.