Pedeliștii, singurii nemulțumiți de scăderea TVA

10:25:20 / 11 Aprilie 2015

Ponta minte si dezinformeaza

Este evident faptul ca Ponta si guvernul sau ignora cel putin doua elemente : ca in capitalism preturile sunt dictate de legile pietei , de legea cererii si ofertei . Nu putem avea incredre in asa zisele masuri luate de Ponta deoarece , toate au caracter demagogic si politicianist in scopul mentinerii puterii cu orice pret . Scaderea TVA nu va duce la scaderea preturilor . Negustorii vor gasi intotdeauna mijloacele necesare ca sa obtina pretul cel mai bun pentru ei . Si nu ne mira pozitia acesui individ necinstit , deoarece ignora si faptul ca intr-o democratie fiecare cetatean are dreptul sa critice orice masura , de acest drept beneficiind si partidele de opozitie care nu sunt mai bune ca PSD .. Pana la disparitia politicinistilor de categoria celor vinovati de marele jaf si actiuni antidemocratice , sa ne consolam ca noi suntem cei care le-am dat puterea in mainile lor murdare . Pana cand nu vor aparea partidele de dreapta de stanga si de mijloc cu oameni realmente noi , nu sunt sanse sa avem un viitor mai bun . Dar pentru asta trebuie sa stim ca partidele nu vor putea fi mai bune decat suntem noi cetatenii