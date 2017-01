Pedeliştii, absenţi nemotivaţi în CJC

Consilierii judeţeni ai PDL nu au participat la şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată ieri, considerând că toate avizele acordate de comisiile de specialitate ale CJC pentru proiectele de hotărâri care au compus ordinea de zi au fost nelegale. Consilierii judeţeni PDL au motivat acest lucru prin sentinţa civilă nr.1090/03.12.2009 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea, din 27.05.2010, a recursului promovat la Curtea de Apel Constanţa, prin care s-a dispus anularea HCJ nr.74/16.03.2009 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale CJC. Pentru a intra în legalitate, la începutul şedinţei de ieri primul punct al ordinii de zi s-a referit exact la comisiile de specialitate, reorganizarea comisiilor de specialitate. Astfel, vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir a declarat că a luat legătura cu reprezentanţii PDL pentru acest proiect de hotărâre. “Am discutat cu consilierul PDL Adrian Gheorghiţă pe care l-am întrebat despre eventuale modificări la comisiile de specialitate. Răspunsul a fost nu, cu menţiunea că la comisia de urbanism, acolo unde era locul vacant, să fie numit el. Am respectat decizia PDL şi am făcut întocmai. Şi ei ne-au onorat cu lipsa de la şedinţă. Mai mult decât atât, în cadrul şedinţei, am întrebat fiecare partid despre eventualele modificări. Singurii care au făcut o serie de schimbări au fost cei de la PNL, lucru consemnat în procesul verbal de şedinţă”, a declarat Dragomir. Trecând peste problemele procedurale, este de condamnat refuzul consilierilor locali PDL de a se prezenta la şedinţă. Ceea ce au uitat pedeliştii este faptul că ei reprezintă în CJC interesul locuitorilor judeţului indiferent că i-au votat sau nu. Mult mai corect ar fi fost să fie prezenţi la şedinţă, să îşi spună punctul de vedere şi să voteze în consecinţă. Lipsa pedeliştilor de la şedinţa de ieri, în care au fost revotate comisiile de specialitate, poate fi considerată ca un afront la adresa alegătorilor, portocaliii punând mai presus de interesul celor care i-au trimis acolo interesul personal sau de partid. De altfel atitudinea pedeliştilor constănţeni este de fapt o copie fidelă a atidudinii la nivel naţional în care acelaşi PDL, aflat la putere cu susţinerea UDMR şi UNPR, s-a întors împotriva celor care i-au votat şi au decis să le taie salariile şi pensiile, pregătind totodată şi alte acte normative de falimentare a românilor. Poate că, la viitoarele alegeri, constănţenii se vor gândi de două ori pe cine să aleagă pentru a-i reprezenta la nivelul Consiliului Judeţean şi nu numai.