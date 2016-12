Pedeliştii, bezmetici în lupta pentru „ciolan”

Că în PD-L Constanţa nu există măsură şi că frîiele sînt scăpate de sub control atunci cînd vine vorba despre “ciolan” o demonstrează, cu prisosinţă, bătălia dintre doi pedelişti locali pentru şefia Casei de Asigurări de Sănătate Constanţa. Avocatul Daniel Learciu şi doctorul Ionuţ Cealera se războiesc între ei pentru scaunul de preşedinte/director al Casei de Asigurări de Sănătate. Culmea este că şeful pe linie de partid al celor doi, preşedintele PD-L Constanţa, Mircea Banias, declară că Learciu este propus pentru şefia Casei de Asigurări, în timp ce Cealera, pentru conducerea Spitalului de Urgenţă Constanţa. Însă Cealera o ţine pe-a lui şi susţine că el a fost propus de partid pentru conducerea acestei instituţii încă din 2008. În plus, consideră că merită această funcţie pentru că are pregătirea necesară, “iar problemele de sănătate ale judeţului sînt multe şi stringente”. Cînd a venit vorba despre enumerarea cîtorva dintre aceste probleme însă, a preferat să tacă...

Şefia Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa este rîvnită de doi pedelişti, respectiv avocatul Daniel Learciu, de altfel primul propus pentru această funcţie şi, mai nou, de doctorul Ionuţ Cealera, salariat de ceva timp la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Constanţa. Ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, Learciu şi-a făcut apariţia la sediul CJAS, vrînd să-şi ia în primire „scaunul” de şef al instituţiei. La scurt timp însă a apărut şi colegul său de partid, doctorul Cealera, care, de asemenea, a venit pregătit să-şi înceapă treaba. Bezmetici în lupta pentru „ciolan”, cei doi pedelişti s-au „izbit” de conducerea interimară care a subliniat că biroul nu poate fi dat în primire pînă cînd fostul preşedinte/director al instituţiei, dr. Liviu Mocanu, nu-şi va termina concediul medical, concediu care a fost prelungit pînă la 31 octombrie, conform actelor medicale. Potrivit directorului interimar, Nicolae Belu, legea trebuie respectată, aşa că interimatul va fi asigurat în formula director economic executiv Marinel Ciobanu şi director medical dr. Mihaela Vrînceanu. Reprezentanţii conducerii au anunţat, ieri, că la nivelul CJAS, prin adresa 5260/21.102009, a intervenit o modificare în structura de funcţionare, mai exact înfiinţîndu-se un post de expert gradul 1 A, post „trambulină” pentru şefia instituţiei. Astfel că cei doi şi-au depus dosarele mai întîi pentru acest post, prin transfer, putînd apoi cu uşurinţă, potrivit legii, să ajungă pe postul de preşedinte/director.

Cealera la şefia CJAS pentru că... merită!?

Medicul Cealera se vrea la şefia CJAS pentru că... merită. „Eu trebuie să fiu la conducerea Casei de Sănătate pentru că sînt un om talentat, tînăr, ambiţios, cu putere de muncă, pentru că am pregătirea necesară, am două specialităţi, inclusiv şcoala de management în domeniul sanitar, iar problemele de sănătate ale judeţului sînt multe şi stringente”, este declaraţia medicului Cealera. El a adăugat că, încă din anul 2008, preşedintele PD-L, Mircea Banias, l-a propus pentru şefia CJAS, aşa că nici nu se gîndeşte să renunţe la acest post. Cît despre colegul său de partid, care „bîntuia” la rîndul său pe holurile sediului CJAS, el nu prea vrea să audă, mai ales că acesta are mai puţină pregătire medicală. El este doar jurist şi cam atît. Întrebat de ce vrea cu orice preţ să ocupe funcţia de şef al CJAS, Cealera a spus că sînt o grămadă de probleme stringente de rezolvat. Despre ce este vorba? Medicul nu a putut să răspundă, fugind către maşina personală, pe motiv că a fost chemat de către Ambulanţă pentru un caz.

Încotro fuge, de fapt, medicul Cealera?

Haosul este cuvîntul de ordine în această perioadă la PD-L, dovada clară fiind chiar declaraţia preşedintelui de partid, Mircea Banias: “L-am propus pentru funcţia de preşedinte al CJAS pe Daniel Learciu, iar pentru funcţia de manager al Spitalului de Urgenţă pe dr. Ionuţ Cealera”. Ciudat este faptul că doctorul Cealera habar n-avea de propunerea şefului său, el fiind decis să lupte în continuare pentru şefia Casei de Sănătate, la fel ca şi colegul său, Learciu…