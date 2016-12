Pedeliştii constănţeni sar în barca lui Băsescu

De dragul formaţiunii înfiinţate de preşedintele Traian Băsescu - Partidul Mişcarea Populară -, consilierul judeţean Corina Gheorghe a demisionat atât din PDL, cât şi din Consiliul Judeţean Constanţa, pentru a trece în barca PMP. „Ruptura cu acest trecut politic este una definitivă şi de aceea am renunţat la funcţia de consilier judeţean şi la calitatea de membru PDL. Cred că este un gest de onoare faţă de colegii mei. Consider că mi-am făcut cu demnitate datoria, însă regret că nu am putut face opoziţia pe care Guvernul actual o merită. M-am înscris astăzi (ieri - n.r.), alături de alte 22 de persoane, în Partidul Mişcarea Populară, singura formaţiune politică de dreapta care se opune cu adevărat actualei guvernări. Am ales să merg alături de Traian Băsescu pentru a continua construcţia viitorului democraţiei în România”, a spus Corina Gheorghe. Ea a adăugat că trebuia să-şi dea demisia din funcţia de consilier judeţean pentru că, potrivit legii, prin renunţarea la calitatea de membru PDL şi-ar fi pierdut şi dreptul de a mai fi în Consiliul Judeţean.