Pedeliştii promovează centralizarea

„Regionalizarea este pasul următor pe care trebuie să-l facă ţara noastră”, a declarat, vineri, deputatul PDL de Constanţa Zanfir Iorguş. „Cred în continuare că regionalizarea României este un lucru benefic. Rolul consiliilor judeţene trebuie să fie luat de rolul regiunilor, iar aparatul local trebuie grupat. Localităţile mici pot să lucreze şi dacă sunt grupate. Cum un constănţean poate să vină din zona Coiciu în centru la primărie, aşa poate să vină un localnic din Amzacea la Primăria din Techirghiol”, a spus Iorguş. Cu alte cuvinte, o nouă legislatură a PDL va însemna desfiinţarea Consiliilor Judeţene şi a comunelor mai mici de 5.000 de locuitori. “Cred că trebuie să ne ducem cu desfiinţarea comunelor până la 10.000 de locuitori, dar asta este o chestiune care se va analiza”, a mai spus Iorguş. El a justificat această ipoteză prin reducerea numărului bugetarilor din administraţiile locale şi implicit prin reducerea cheltuielilor de personal. Ceea ce a uitat Iorguş este faptul că, în prezent, în România, salariaţii din administraţia publică locală reprezintă o treime din totalul bugetarilor, restul fiind bugetari ai aparatului central. Cu alte cuvinte, pedeliştii să gândesc să desfiinţeze autorităţile locale, pentru a menţine supradimensionat aparatul central. De asemenea, Iorguş a uitat că autorităţile locale - primăriile şi consiliile judeţene - sunt cele care au accesat cei mai mulţi bani europeni prin proiectele depuse, în timp ce statul şi-a dovedit ineficienţa accesând doar 5% din banii pe care i-a avut la dispoziţie.

DESCENTRALIZAREA CENTRALIZATĂ Un alt exemplu al preocupării portocalii pentru revenirea la dictatură este noua Lege a Învăţământului prin care toate unităţile şcolare au revenit în subordinea Guvernului care decide cine şi câţi bani primeşte. Până anul trecut, şcolile erau în administrarea primăriilor care în fiecare an asigurau cheltuielile de întreţinere. Începând cu ianuarie 2012, şcolile primesc bani direct de la Guvern în funcţie de numărul de elevi pe care îl au. Aşa se face că, în primele două luni ale acestui an, şcolile din Constanţa înregistrează deja datorii la utilităţi pentru că Guvernul a alocat doar jumătate din suma pe care o acorda în fiecare an administraţia locală. Probabil că Guvernul a realizat că prin predarea şcolilor către autorităţile locale pierde controlul şi a decis că ar fi mai bine să avem un învăţământ subfinanţat, controlat de stat, care s-a dovedit de-a lungul anilor a fi cel mai prost administrator. Un alt domeniu unde s-a făcut descentralizarea este sănătatea, unde în prezent autorităţile locale nu fac decât să repare unităţile sanitare, pentru că Guvernul continuă să dicteze politica sanitară. În concluzie pedeliştii merg cu paşi repezi spre centralizarea totală, adică spre o nouă dictatură. Acest lucru va fi posibil doar dacă românii le vor da încă o dată girul la alegerile din acest an.