Pedeliştii, sătui de propriile incompetenţe

Se pare că până şi unora dintre democrat liberali li s-a cam urât cu actualul Guvern. Vajnic apărător al competenţelor lui Boc şi compania în actul de guvernare, deputatul PDL Sever Voinescu şi-a cosmetizat, ieri, părerile despre aptitudinile unora dintre miniştri. Voinescu a spus că era necesară de mult timp o schimbare a Guvernului, pentru că mai jos decât economia românească mai este doar moralul românilor, iar schimbarea componenţei Guvernului ar aduce un plus de încredere în măsurile anticriză. „Măsurile de ieşire din criză nu pot fi propuse, conduse şi implementate decât de un Guvern care se bucură de încrederea oamenilor. Ieşirea din criză este înainte de toate o problemă de încredere. Eu cred că, în această ţară, mai jos decât economia românească a ajuns moralul românilor. Or, asta este ceva extrem de periculos. Există totuşi motive de optimism, dar eu descriu un peisaj, aşa stau lucrurile”, a declarat Sever Voinescu. Deputatul PDL a apreciat că remanierea ar aduce un plus de încredere Guvernului. „Schimbarea componenţei Guvernului ar aduce un plus de încredere în măsurile anticriză. Din punctul meu de vedere, schimbarea unui ministru nu înseamnă schimbarea unui nume, schimbarea unui om, ci schimbarea unor politici, aducerea unei viziuni noi, a unei forţe administrative noi, a unui capital de încredere nou. Eu nu mă refer aici la schimbarea lui Ionescu cu Popescu”, a spus Voinescu.