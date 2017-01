Pedeliştii se plâng că nu au cvorum în Senat

Am trăit să o vedem şi pe asta! Pedeliştii au ajuns să se lamenteze că au cinci miniştri senatori. Ei se plâng că le este greu să asigure cvorumul în Senatul României. În aceeaşi categorie se înscrie şi liderul senatorilor PDL, Cristian Rădulescu, care a încercat, ieri, să explice de ce proiectele Coaliţiei nu au trecut de Senat şi nu au avut susţinerea necesară. Aşa cum era de aşteptat, el le-a ţinut partea senatorilor Puterii sub pretextul că absenţa lor se datorează unor „cazuri de viaţă sau cazuri de activitate executivă” care i-a împiedicat pe senatorii Puterii să participe la plen. „Atunci când ai trei miniştri de la PDL şi doi de la UDMR, deci cinci miniştri senatori, când ceilalţi mai sunt prin diverse acţiuni aprobate de către Senat în străinătate, când sunt oameni toţi, pot să aibă probleme şi acasă, probleme de sănătate, să întruneşti întotdeauna cvorumul acela şi să ai senatorul acela în plus faţă de cât este necesar”, a încercat să dreagă busuiocul Rădulescu.