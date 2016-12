Pedeliştii vor ca partidul să-şi păstreze însemnele consacrate

EŞEC SAU UTOPIE? Căutarea a tot soiul de ideologii doctrinare salvatoare pentru PDL nu s-a soldat cu cine ştie ce succes. Începutul i-a aparţinut lui Sebastian Lăzăroiu, fost ministru, fost consilier şi un soi de analist politic, care a vorbit pentru prima oară de Albă ca Zăpada, după care s-a evidenţiat prin “croşetarea” a tot felul de variante ale unei imponderabile entităţi politice. În ultima vreme, unii pedelişti au cochetat cu ideea de “Mişcare Populară”, însă nu toţi se văd participând la alegeri sub cupola ei. La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele Senatului, Vasile Blaga, spunea că PDL va veni cu o decizie în legătură cu Mişcarea Populară în trei săptămâni, dar a dat de înţeles că, indiferent dacă aceasta se va forma, partidul va candida singur pe liste la alegerile locale.

PĂRERI DIVERGENTE Vineri, secretarul general al PDL, Ioan Oltean, a declarat că nu este de acord cu participarea PDL la alegeri sub forma unei Mişcări Populare şi că partidul ar trebui să îşi păstreze însemnele: “Personal, nu am crezut şi nu cred în Mişcarea Populară ca o construcţie politică pentru alegerile din 2012. În şedinţa noastră de duminică, vom pune capăt, într-un fel sau altul, acestui proiect politic care a ieşit în mass-media, a ieşit în opinia publică fără ca PDL să aibă o construcţie proprie, definitivă, în această privinţă. Eu cred că PDL trebuie să se prezinte la alegerile din 2012 cu denumirea pe care o are, cu sigla pe care o are, cu culoarea pe care o are, pentru că nu am făcut absolut nimic care să ne determine, în momentul acesta, să avem reţineri faţă de însemnele PDL”. Întrebat cine îi mai împărtăşeşte acest punct de vedere legat de Mişcarea Populară, Oltean a spus că în orice formaţiune politică serioasă există curente şi opinii contrare. El nu crede că \"Mişcarea Populară ar fi aducătoare de imagine nouă şi de procente substanţiale pentru PDL. Nu e nici timp, nici momentul, nici motivaţia adecvată în acest moment”. Deputatul PDL Sulfina Barbu spune, la rândul ei, că la şedinţa Colegiului Director Naţional de duminică se va discuta în principal despre strategia PDL pentru alegerile locale, dar ar putea fi abordat şi subiectul legat de Mişcarea Populară, „dacă va fi deschis de colegi”.