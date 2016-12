Pedelistul Sorin Apostu şi-a dat demisia din postul de primar

Primarul suspendat al municipiului Cluj-Napoca, democrat liberalul Sorin Apostu, şi-a dat demisia din postul de primar după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins cererea de eliberare sub control judiciar. Informaţia a fost vehiculată deocamdată pe surse, care spun că demisia urmează să fie depusă la registratura Primăriei şi apoi la dosarul de la Curtea de Apel Cluj. Avocaţii nu au dorit să confirme oficial această informaţie. Gheorghiţă Mateuţ a declarat că, la recursul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii i-au comunicat lui Apostu că dacă ar demisiona ar da dovadă de mai multă credibilitate: \"Această decizie este una pur personală a lui, nu va afecta în niciun fel procesul, şi de aceea nici nu am discutat cu el pe marginea acestui subiect, probabil că vom vorbi în această seară\". Tiberiu Ban, avocatul lui Sorin Apostu, a confirmat oficial depunerea demisiei de către acesta. El a declarat că demisia a fost scrisă chiar de mai multe zile, dar au decis s-o valorifice abia acum, după ce Curtea de Apel Cluj a hotărât din nou respingerea cererii de eliberare.