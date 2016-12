Pedepse cu suspendare pentru şantaj şi lipsire de libertate

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au respins, ieri, apelurile înaintate de trei constănţeni împotriva condamnării lor la pedepse cu suspendare pentru lipsire de libertate, şantaj şi fals material în înscrisuri oficiale. Instanţa a menţinut sentinţa dată de Tribunalul Constanţa, anul trecut în februarie, prin care Celestin Alexandru Arsene, de 23 de ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru lipsire de libertate, şantaj şi fals material în înscrisuri oficiale, Petre Popa, la doi ani şi 10 luni, iar Florin Andrei, la un an şi 10 luni, ultimii doi fiind acuzaţi de lipsire de libertate şi şantaj, toate cele trei pedepse fiind cu suspendarea executării. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La ultimul termen de judecată, avocaţii au cerut ca tinerii să fie achitaţi de acuzaţiile aduse de procurori întrucît nu există probe suficiente pentru a le demonstra vinovăţia. Reamintim că în actul de inculpare se arată că, pe 24 mai 2005, cei trei, împreună cu Laurenţiu Boicu, care s-a sustras urmăririi penale, l-ar fi sechestrat într-o maşină pe Alexandru Rotariu, pe care l-au dus la ieşire din Constanţa, unde l-au bătut şi sub ameninţarea pistolului i-au cerut cinci mii de dolari. Anchetatorii au mai stabilit că, în cursul lunii martie 2005, Arsene, Popa şi Boicu ar fi procedat la fel şi cu Alexandru Pîrvu, pe care l-au transportat în apropierea localităţii Ovidiu, unde l-au agresat şi l-au ameninţat cu arma pentru a-l determina să le dea suma de 12.000 dolari. În plus, anchetatorii au stabilit că, în iunie 2005, Celestin Alexandru Arsene ar fi convins o adolescentă de 16 ani să-l însoţească în Italia şi ar fi falsificat un act notarial prin care părinţii fetei îl împuterniceau să o însoţească pe minoră peste graniţă. Falsul era unul grosolan şi a fost depistat imediat de vameşi.