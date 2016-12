Pedepse cu suspendare pentru trafic de droguri

Şapte persoane acuzate de comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi instigarea la această infracţiune au aflat, vineri, sentinţa emisă în dosarul în care sunt judecaţi. Astfel, fraţii Cristian Dodiş, de 26 ani, şi Otilia-Mariana Dodiş, de 23 ani, ambii din Năvodari, au fost condamnaţi la câte un an de închisoare, iar Ciprian Dodiş, de 27 ani, Robert Itu, de 32 ani, din Constanţa, Ali Tawil Rabih, de 33 ani, cetăţean româno-libanez cu domiciliul în Bucureşti, şi fraţii Cosmin-Marius Mateescu, de 23 ani, şi Ion Mateescu, de 33 ani, din Bucureşti, au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare, toate pedepsele fiind cu suspendare sub supraveghere. Decizia nu este definitivă. Reamintim că cei şapte au fost deferiţi justiţiei de Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa. Potrivit rechizitoriului, în luna august 2007, cei şapte s-au întâlnit la mare, în clubul Kudos, din Mamaia, unde Itu era barman, şi acolo au făcut traficul de droguri. Totul a pornit de la Itu, care a profitat de locul în care lucra, unde se adunau seară de seară copii de bani gata, dornici de senzaţii tari, şi s-a apucat să vândă ecstasy. Aşa s-a împrietenit cu Dodiş Ciprian, un tânăr ce frecventa clubul Kudos şi care, încet-încet, a prins gustul drogurilor, a văzut că se câştigă uşor bani dacă face trafic cu stupefiante şi a intrat şi el în afacere. Ca să îi prindă în plasă pe naivi, să îi facă dependenţi de droguri, Ciprian Dodiş îşi strângea amicii şi îi ducea la Kudos, unde le dădea gratis ecstasy. La un moment dat, el l-a rugat pe Itu să îi mai facă rost de câteva comprimate, întrucât rămăsese fără marfă. Itu a luat legătura cu Cosmin Mateescu şi i-a spus să îi trimită, din Bucureşti, 40 de pastile de ecstasy pentru care a plătit 1.600 de lei. După câteva zile, pachetul cu stupefiante a ajuns la Constanţa, fiind adus de fratele lui Cosmin Mateescu, Răzvan. În ceea ce o priveşte pe Otilia Dodiş, ea a fost implicată în această poveste din clipa în care Itu, cu care împrietenise, i-a dat pastilele pentru a i le înmâna fratelui ei, Ciprian. Spre sfârşitul lunii august 2007, Ciprian Dodiş a fost prins de oamenii legii, care erau pe urmele lui de mai multă vreme şi care l-au oprit în trafic, în dreptul oraşului Medgidia. Asupra lui au fost găsite, pe lângă comprimatele de ecstasy, câteva grame de cocaină şi haşiş, despre care tânărul a susţinut le-a cumpărat la rugămintea prietenului său cel mai bun, Ali Tawil Rabih, pentru consum. Luat la întrebări de poliţişti, Ciprian Dodiş a declarat că achiziţionase pastilele de ecstasy ca să le folosească la petrecerea pe care urma să o dea în cinstea surorii lui, Otilia, întrucât aceasta pleca pentru un an în Italia, unde muncea ca stripteuză.