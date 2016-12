Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, apelurile declarate de trei tineri constănţeni împotriva condamnării lor la pedepse cu suspendare pentru trafic de droguri. Viorel Lungu şi Gabriel Florin Teliceanu au primit câte doi ani, iar Sebastian Grogloth-un an şi jumătate de închisoare, însă nu au fost mulţumiţi şi au contestat sentinţa. Magistraţii superiori însă le-au respins cererile de achitare şi au menţinut pedepsele date de Tribunalul Constanţa în luna martie 2007. Reamintim că dosarul a ajuns în faţa instanţei de apel abia după doi ani de la condamnarea lor întrucât judecătorului care a dat sentinţa i-au trebuit ani întregi pentru a motiva hotărârea şi pentru a da drumul dosarului la Curtea de Apel Constanţa în vederea judecării apelului declarat de acuzaţi. Potrivit actului de inculpare, Lungu, Grogloth şi Teliceanu au fost trimişi îm judecată de procurorii Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa întrucât au oferit spre vânzare mai multe pastile de ecstasy, canabis şi amfetamină. Conform actului de inculpare, pe 20 aprilie 2005, Lungu i-a vândut unul poliţist sub acoperire 1,15 grame de amfetamina. Pentru că s-a lăudat că mai are marfă, omul legii a mai organizat o tranzacţie pe 23 aprilie, când Lungu a vândut alte nouă grame de amfetamină. La percheziţia corporală, poliţiştii au găsit asupra lui Lungu şase comprimate ecstasy şi 0,72 de grame canabis, ambalat pentru comercializare. El a fost arestat. Aceeaşi soartă au avut-o şi ceilalţi doi tineri, care au picat în plasa poliţiştilor de la Antidrog, Grogloth fiind depistat în timp ce vindea 16 comprimate ecstasy şi Teliceanu-20 de astfel de pastile. Ulterior, cei trei au fost eliberaţi din arest.