Pedepse dure pentru port de arme albe

Primarul Romei, Gianni Alemanno, cere înăsprirea sancţiunilor pentru persoanele care au asupra lor arme albe, după ce un elev român l-a înjunghiat pe un coleg italian la un liceu din capitala Italiei. “Imediat ce am aflat despre acest incident, am sunat la Parlament, unde se află în dezbatere decretul privind siguranţa publică, pentru a cere înăsprirea sancţiunilor pentru cei care deţin arme albe. Am primit asigurări din partea grupului Poporul Libertăţii că acest amendament va fi introdus”, a declarat Gianni Alemanno. “A avea briceag a devenit o modă printre adolescenţi şi, imediat ce apare vreo neînţelegere, ei scot briceagul. Este inacceptabil. Trebuie să înţeleagă toţi adolescenţii, italieni sau imigranţi, că o armă albă poate provoca adevărate tragedii. Din fericire, elevul rănit nu este în stare gravă, dar putea fi o tragedie”, a conchis primarul Romei.

Un adolescent român a fost reţinut joi, în Italia, după ce şi-a înjunghiat un coleg italian în curtea unui liceu situat la periferia Romei. Incidentul a avut loc în curtea liceului Giovanni Falcone din San Vittorino Romano, o suburbie a Romei. Elevul rănit a fost transportat de urgenţă la spital, dar viaţa lui nu a fost pusă în pericol.

Moda armelor albe în rîndul adolescenţilor a ajuns la paroxism anul trecut în Marea Britanie. Un număr de 16 adolescenţi şi-au pierdut viaţa în altercaţii cu arme albe pe fondul consumului de alcool.