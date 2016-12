Pedepse mai blânde pentru şoferii beţi

Noul Cod Penal, care va intra în vigoare peste câteva luni, îmblânzeşte pedepsele prevăzute pentru infracţiunea de ucidere din culpă în circumstanţe agravante. Noul Cod Penal prevede faptul că un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice care comite un accident mortal primeşte maximum şapte ani de închisoare, în vreme ce, în actualul Cod Penal, fapta respectivă este prevăzută cu pedepse cuprinse între cinci şi 15 ani de închisoare. De asemenea, în noul Cod Penal, pedeapsa pentru accident mortal se reduce din start la jumătate (de la 5-15 ani, la 2-7 ani). Cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere, susţine aplicarea unor pedepse mai dure pentru cei care se urcă băuţi la volan. \"Am mai spus că avem o problemă cu incriminarea stării de ebrietate. Şi noi am ridicat aceeaşi problemă şi o să o reluăm dacă vom găsi sprijin la Parlament. Trebuie legi mai dure. Trebuie să ne uităm în legislaţiile rutiere din UE şi să vedem că amenzile pentru alcool cresc enorm şi sancţiunile penale la fel. Există chiar şi o rezoluţie ONU care îndeamnă statele membre să sancţioneze dur consumul de alcool\", a precizat cms. sef Diniţă.