Pedepse mult prea uşoare pentru traficanţi de droguri

Sentinţele pentru trafic de droguri emise de instanţele constănţene continuă să încurajeze comiterea acestei infracţiuni. Deşi, în ultima vreme, unele persoane acuzate de trafic de stupefiante au fost trimise după gratii, pedepsele primite sunt mult prea mici în comparaţie cu gravitatea faptelor săvârşite. Chiar dacă poliţiştii şi procurorii fac eforturi pentru a-i prinde pe traficanţi şi se infiltrează, punându-şi viaţa în pericol, în lumea drogaţilor, munca lor se duce de râpă în momentul în care infractorii ajung în faţa instanţei. Lunile de muncă sub acoperire, de filaj continuu, interceptările telefonice, toate sunt în zadar pentru că cei mai mulţi dintre suspecţi primesc pedepse cu suspendare, rămân astfel în libertate şi îşi văd mai departe de afacerile cu droguri.

PRINS CU FOCURI DE ARMĂ Un caz de acest gen este cel în care patru tineri bucureşteni au fost judecaţi de Tribunalul Constanţa pentru că au vândut ecstasy şi canabis şi au fost condamnaţi la pedepse cu suspendare: Armand Nisipeanu - patru ani, Vlad Camburu - trei ani, Emil Marin - un an şi opt luni şi Ionuţ Alexandru Marin - doi ani. Întrucât Camburu şi Nisipeanu au fost arestaţi preventiv, instanţa a decis ca cei doi să fie puşi în libertate de îndată. Sentinţa de condamnare nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, primul care a ajuns după gratii a fost Vlad Camburu, un tânăr de 23 de ani, din Bucureşti, student în anul II la Politehnică. El a fost prins, pe 30 martie, în Gara Constanţa. Procurorii spun că bucureşteanul a fost întâmpinat, la coborârea din tren, de oamenii legii, care aveau informaţia că acesta are droguri asupra sa. La vederea poliţiştilor, Camburu a fugit şi nu s-a oprit nici când a fost somat, nici când unul dintre anchetatori a tras un foc de avertisment . După o urmărire ca-n filme prin gară, tânărul a fost prins şi imobilizat. La percheziţia corporală, poliţiştii au găsit în buzunare şi în lenjeria intimă 50 de comprimate ecstasy aflate într-un recipient de plastic şi 18 grame canabis porţionat în cinci plicuri. Vlad Camburu declarat că avea drogurile de la Armand Nisipeanu, de 27 de ani, din Bucureşti, şi că urma să le vândă în municipiul nostru, la preţuri între 70 şi 100 lei/gramul.

ACUZAŢII NEGATE Pe 3 aprilie, oamenii legii au dat şi de urma lui Nisipeanu şi a celorlaţi doi complici, fraţii Ionuţ Alexandru Marin, de 23 ani şi Emil Marin, de 26 de ani, din Bucureşti. Conform actului de inculpare, Camburu i-a trimis bani lui Nisipeanu pentru a cumpăra droguri şi, ulterior, a stabilit o întâlnire cu acesta, dar în locul lui au venit fraţii Marin, care au fost prinşi în flagrant. Ei aveau asupra lor 50 de comprimate ecstasy şi 100 grame de cannabis, droguri ce proveneau din Olanda. Nisipeanu, considerat capul reţelei, a fost arestat preventiv. El nu a recunoscut acuzaţiile aduse şi a susţinut că nu a trimis pe nimeni cu stupefiante la întâlnirea cu Camburu. Tânărul a negat chiar şi interceptările telefonice care îl incriminau.