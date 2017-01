Pedepse reduse pentru trei bătăuşi

12:49:25 / 09 Aprilie 2014

Justitia romana

Nu este de mirare de ce se intampla atatea nenorociri iar procurorii sunt principalii vinovati.Se gandesc ca nu mai au de lucru daca ii aresteaza,mai bine ii lasa in libertate sa faca alte faradelegi sau cv mai rau ca sa aibe ce ancheta.Cunosc un tanar din Techirghiol,un hot si scandalagiu pe nume Cretu Constantin care ieri a fost eliberat mai devreme de 10 luni condamnat de ultraj.Inca de aseara a inceput iarasi sa se sparga in muschi prin oras.L-am evitat,dar nu te evita el.Mai are un frate,fost puscarias ptr viol si furt,dar eliberat la fel,cum spune Billi (Cretu Constantin)cu banii lui sora-mea pot sa cumpar pe oricine si nu ne este frica de nimic.Si te mai miri de ce nu avem incredere in justitie...