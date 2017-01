Pediatria, cu mare deficit de paturi! Copiii mai sunt internați și la grămadă!

Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța are nevoie urgentă de lucrări de modernizare, dar și de o reorganizare în ceea ce privește respectarea circuitelor. Situația este cunoscută perfect de către conducerea SCJU, însă nu sunt bani pentru a demara acest proiect. ”Va fi renovată când vom avea bani. O avem ca prioritate. Chiar am avut o discuție cu directorul Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, ec. Cristina Schipor. Ne dorim să construim o secție nouă sau un spital. Am făcut memorii către Consiliul Județean, către Ministerul Sănătății și să vedem cu ce rezultate”, a declarat managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. Oficialul a subliniat că idealul este ca județul nostru să aibă o mare secție exterioară sau un spital de pediatrie nou. ”Indiferent cât se va moderniza secția de pediatrie, cerințele anului 2015 în materie de circuite pentru copii sunt absolut diferite față de ce avem noi ca spații acum. Cu alte cuvinte, putem să reabilităm și să aducem gradul de confort similar unui hotel de patru-cinci stele, dar nu știm dacă vom putea respecta circuitele, pentru că fizic nu avem cum să mărim spitalul”, a declarat managerul. Circuitele pentru copii, adaugă el, sunt circuite specifice, cu o intrare și o ieșire prin părți diferite, or la SCJU nu se poate realiza acest lucru. Ideală ar fi o construcție în curtea spitalului, iar investiția ar fi de aproximativ 20 de milioane de euro. ”Vom avea o discuție cu ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, după ce se lămurește cu bugetul. Eu aș fi fericit măcar să facem proiectul și am discutat și cu DSPJ. Un proiect făcut înseamnă o estimare corectă a costurilor, posbilitatea de a organiza o licitație, un orizont de așteptare preconizat și, indiferent cine s-ar perinda pe la minister, DSP sau spital, va fi un plan bun de pus în aplicare”, a adăugat dr. Căpățînă. El a precizat că va pregăti un material pe care să-l prezinte ministrului, pentru că situația de la pediatria din Constanța este una extrem de delicată. ”Avem cel mai mic număr de paturi din toate județele mari din țară. Vorbesc raportat la numărul de locuitori, și atunci trebuie făcut ceva. Acum sunt 75 de paturi și necesarul ar fi de 120. SCJU acoperă o populație de aproape un milion de locuitori”, menționează managerul SCJU. Așa se face că au existat perioade când medicii nu au avut de ales și au internat și câte doi copii în pat. Spitalul de copii sau secția exterioară ar avea în alcătuire maternitatea, pediatria, chirurgia pediatrică, neonatologia.