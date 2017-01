Pedistul Sponte, înlocuit la Oficiul de Cadastru cu liberalul Spătaru

Ceea ce în urmă cu doar patru luni părea doar un un simplu zvon a prins contur în această vară. Vîntul schimbării a bătut la uşa directorilor pedişti, în cea mai importantă acţiune de „epurare politică” a ultimilor ani. Deşi mai toţi şefii democraţi ai instituţiilor deconcentrate constănţene şi-au ocupat posturile prin concurs, aceştia au fost înlocuiţi, rînd pe rînd, cu foştii lor colegi liberali. Considerat unul dintre \"ultimii mohicani\" rămaşi pe post, alături de directorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie, Daniela Dragomir, dar şi cel al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Adrian Manole, şeful Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OJCPI) Constanţa, Stere Sponte, a fost schimbat din funcţie. Dacă în cazul celorlalte instituţii, cei mai mulţi directori executivi au fost suspendaţi pentru management defectuos sau transferaţi în alte judeţe în interes de serviciu, Sponte a predat postul fără prea multă vîlvă. \"Cu toate că mă aflam în concediu de odihnă, la începutul acestei săptămîni am fost chemat la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru o scurtă analiză a activităţii mele. Mi s-au adus mulţumiri pentru faptul că instituţia constănţeană se află în acest moment pe primul loc pe ţară la capitolul performanţe, însă mi s-a sugerat că trebuie să părăsesc postul pentru că este nevoie de schimbare. Am înţeles imediat că este vorba de o comandă politică\", a declarat Sponte. După consumarea acestui episod, conducerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a trecut în grabă la numirea noului director interimar. Printr-o decizie a preşedintelui ANCPI, din data de 15 august 2007, Ionel Spătaru, liderul Organizaţiei Judeţene de Tineret a PNL Constanţa, a preluat atribuţiile de la predecesorul său. Deloc surprins de înlocuirea sa din funcţie, fostul şef al OJCPI susţine că după ce i s-a sugerat să rămînă în sistem, a primit sarcina de a-l ajuta pe mai tînărul său coleg. \"De acum înainte voi ocupa postul de şef birou marketing, dar am şi misiunea de a-l sprinjini pe Spătaru. Am înţeles că are doar 27 de ani şi nu deţine experienţă în domeniu, însă aceste lucruri nu pot fi piedici în gestionarea situaţiei din această instituţie\", a încheiat Sponte.