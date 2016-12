„Peisaj bucovinean“ şi „Capricii umane“

Pasionaţii de culoare, de linii şi forme sunt aşteptaţi, până în ultima zi a lunii august, să descopere farmecul Bucovinei, aşa cum l-a imortalizat pe pânze pictorul sucevean Anghel Vasile Siminiuc, într-o dublă expoziţie personală. Deschisă în sala „Dimitrie Ştiubei” a Muzeului Marinei Române, expoziţia prezintă picturi reunite sub genericul „Peisaj bucovinean” şi lucrări de grafică sub titulatura „Capricii umane”.

Peisaje pitoreşti, interioare de gospodării ţărăneşti, dealuri şi văi, căpiţe de fân şi păduri care gem sub greutatea omătului îndeamnă publicul constănţean la visare. „Anghel Vasile Siminiuc este un optimist în pictură”, a spus muzeograful constănţean Geta Deleanu, referindu-se la culorile vii pe care plasticianul le foloseşte în creaţiile sale. De altfel, Geta Deleanu se numără printre iniţiatorii acestui proiect cultural. „Ideea unui parteneriat cultural între Bucovina şi Dobrogea s-a conturat anul trecut, de 1 Decembrie, când am făcut o vizită în Suceava. Atunci, la invitaţia fostului meu coleg de facultate Roman Istrati, am vizitat atelierul pictorului Anghel Vasile Siminiuc”, a spus muzeograful Geta Deleanu.

CLASIC ŞI ROCAMBOLESC Lucrările de grafică, reunite sub titulatura „Capricii umane”, sunt inspirate de hrisoave, numismatică, arheologie, dar şi de viaţa de zi cu zi, redând uneori figuri vesele, rocamboleşti.

„Mă bucur că am fost foarte bine primit de constănţenii cărora le-am adus, prin intermediul lucrărilor mele, un pic de răcoare din Bucovina. În această zonă a ţării, vremea ţine mereu cu noi. Mă bucur că expoziţia mea este bine primită la malul mării şi îi invit pe constănţeni să vadă Bucovina”, a declarat Anghel Vasile Siminiuc. Ca orice artist adevărat, el a făcut, la malul Mării Negre, câteva schiţe care îl vor ajuta în realizarea unei noi expoziţii personale. „Anul viitor o să vă arăt cum vede un bucovinean Constanţa. M-au inspirat oamenii, dar şi arhitectura locului”, a spus Anghel Vasile Siminiuc, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Expoziţia bucovineanului, realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, poate fi vizitată până pe 31 august, potrivit programului Muzeului Marinei Române: de miercuri până duminică, între orele 9.00 şi 17.00.