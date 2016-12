La Casa de Cultură „Carmen Sylva“ din Eforie Nord va avea loc, astăzi, de la ora 14.00, vernisajul expoziţiei de pictură „Peisaje dobrogene, între Dunăre şi Mare“, semnată de Dorian Barbu. Este prima manifestare plastică de acest gen realizată de Dorian Barbu, de profesie inginer. Expoziţia va fi deschisă timp de aproximativ o lună, zilnic, între orele 09.00 şi 17.00.

„Primul tablou l-am pictat la 13 ani şi de atunci nu am linişte, dacă nu pictez. Aştept să îmi placă o imagine. Nu am preferinţă pentru o anumită cromatică, cum îmi vine inspiraţia, aşa fac. Pictez în etape, cînd simt că am atracţie. Dacă nu sînt mulţumit, renunţ, că o pot lua de la capăt. E un contrast, care, cred că mă caracterizează“, mărturiseşte pictorul autodidact, în vîrstă de 52 de ani, a cărui temă predilectă este marea.