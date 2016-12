Legenda fotbalului brazilian Pele a compus un cântec pentru Cupa Mondială din perioada 12 iunie -13 iulie, a anunţat, ieri, o publicaţie locală. "Mi-aţi oferit atâta bucurie şi am plâns de emoţie, fotbalul este în sângele poporului ", sunt primele versuri al melodiei, apărute pe site-ul publicaţiei Folha de Sao Paulo. Titlul melodiei nu a fost încă anunţat. Imnul oficial al Cupei Mondiale selecţionat de FIFA, "We are one", este interpretat de Pitbull şi Jennifer Lopez.