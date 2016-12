„Pelerinaj” cu Tudor Gheorghe, „în ţara nimănui”

Ori de câte ori vine la Constanţa sau revine cu acelaşi spectacol, la dorinţa publicului, Tudor Gheorghe, acest neobosit „menestrel la curţile Dorului”, este primit cu acelaşi entuziasm. La fel s-a întâmplat şi miercuri seară, când locurile din sala Casei de Cultură a Sindicatelor s-au dovedit insuficiente pentru cei care au dorit să urmărească spectacolul de muzică şi poezie „Pelerini din ţara nimănui”. Chiar dacă s-a suplimentat numărul de locuri cu scaune, au fost şi persoane care s-au mulţumit să stea în picioare, numai să-l asculte pe maestrul Tudor Gheorghe. Trubadurului i-a stat alături, şi de această dată, o miniorchestră condusă de dirijorul Marius Hristescu, care „a tălmăcit” orchestral versurile celor doi poeţi omagiaţi de Tudor Gheorghe în spectacolul „Pelerini din ţara nimănui”: Mircea Micu şi Grigore Vieru.

„V-am invitat aici, în seara aceasta, să uitaţi de tot: să nu mai ştiţi cine cu cine se ceartă, că ăla minte iar (...). Rugămintea mea e ca, după ce se termină spectacolul şi ajungeţi în casele dumneavoastră, să nu vă uitaţi la televizor. Veţi pleca atât de liniştiţi sufleteşte încât e păcat să vă murdăriţi cu ce vă spun acolo”, a spus Tudor Gheorghe, după primele 20 de minute din reprezentaţie.

POPAS ÎN ŢARA POEZIEI PURE ŞI A METAFORELOR „Spectacolul „Pelerini din ţara nimănui” are un titlu straniu, ca toate titlurile spectacolelor mele. Puteţi lua această sintagmă prozaic, „terre a terre”, şi vă gândiţi la zona, fâşia dintre două tabere inamice ori vă duceţi în sfere poetice şi, atunci, „ţara nimănui” poate fi ţara poeziei pure, a metaforelor înalte, a frumuseţii. Acolo nu prea are loc nimeni. Aceea e o ţară a nimănui. De-acolo coboară, din când în când, spiritele înalte să ne lumineze sufleteşte. În această seară, am primit două dintre ele: Mircea Micu şi Grigore Vieru”, a explicat Tudor Gheorghe alegerea numelui noului său spectacol.

Cântece pe versuri profunde, uneori domoale, alteori sprinţare, alternând cu recitaluri din creaţia celor doi poeţi omagiaţi, precum şi sensibilele melodii dedicate mamei, fiinţei „mai frumoase decât o duminică” au emoţionat până la lacrimi spectatorii.

DEDICAŢIE PENTRU TINERI „Când am făcut acest spectacol, m-am gândit la generaţia tânără, la copiii care sunt mult mai bine informaţi decât am fost noi la vârsta lor, graţie acestei invenţii extraordinare, internetul, dar care, petrecând prea mult timp în faţa geamului (n.r. ecranul computerului), devin seci din punct de vedere sufletesc (...). Vreau să ne păstrăm sensibilitatea, fantezia creatoare, chiar dacă suntem îndemnaţi de foruri să uităm de valori spirituale înalte româneşti şi să ne tăvălim în magma asta europeană. De aceea, dedic spectacolul acestei generaţii”, a spus maestrul Tudor Gheorghe.

Aplauzele din final, care l-au readus pe maestrul Tudor Gheorghe de mai multe ori în faţa spectatorilor, au confirmat că publicul de la malul mării este ospitalier cu „Pelerinii din ţara nimănui”.