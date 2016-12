Pelerinajul bikerilor, în Polonia

Un pelerinaj impresionant are loc în Polonia, unde peste 30.000 de motociclişti de toate vârstele şi-au dat întâlnire la o mănăstire din sudul ţării, pentru a primi binecuvântarea preoţilor. Liniştea din jurul mănăstirii Jasna Gora a fost tulburată timp de câteva ore de zecile de mii de motociclişti veniţi din toată Polonia pentru a primi binecuvântarea divină. De la cei tineri şi până la cei mai în vârstă, cu toţii speră să fie feriţi de evenimente rutiere neplăcute în următorul an. Locul ales pentru rugăciune este cel mai cunoscut din Polonia, pentru că la mănăstirea Jasna Gora se află o icoană despre care se spune că face minuni. O astfel de întâlnire a motocicliştilor polonezi are loc în fiecare an, de obicei după Paşte, când se marchează începutul sezonului de călătorii pe două roţi pe şoselele din Polonia şi din întreaga lume.