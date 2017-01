Pelinel, prima declarație după divorț

Fostul model Valentina Pelinel a făcut, recent, primele declarații despre divorțul de politicianul Cristian Boureanu. La 33 de ani, ea a trecut, de curând, printr-un divorț și un accident de schi, evenimente care i-au lăsat urme adânci, dar peste care, spune ea, a trecut cu bine.

„Am trecut printr-un divorț, am suferit un accident la schi în urma căruia m-am ales cu ligamentul încrucișat anterior rupt la piciorul stâng și urmările aferente celor întâmplate. Dar sunt o fire puternică, optimistă și iubesc viața! M-am refăcut după accident și am început, de o lună, un program de 90 de zile de refacere a masei musculare. Cât despre divorț, am rămas în relație civilizată cu Cristian Boureanu, contrar a ceea ce s-a speculat. Să înveți din greșeli, să trăiești în prezent și să proiectezi un viitor minunat, așa cum ți-l dorești - așa îmi ghidez eu viața și îmi găsesc puterea în mine, puterea supremă pe care o avem fiecare dintre noi. Din păcate, mulți o caută în altă parte, în exterior”, a declarat Valentina Pelinel.