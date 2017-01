Penalităţile la neachitarea datoriilor, modificate

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa informează contribuabilii că, de la 1 iulie, vor intra în vigoare noile prevederi privind penalităţile de întârziere la neachitarea obligaţiilor fiscale. Potrivit OUG 39/2010 pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 republicată privind Codul de Procedură Fiscală, începând cu această dată, majorările de întârziere se vor reduce de la 0,1%, la 0,05% pe zi, iar noţiunea de majorare de întârziere va fi înlocuită cu cea de dobândă penalizatoare. În plus, organele fiscale vor percepe, pe lângă dobândă, penalităţi de întârziere datorate în situaţia în care obligaţiile fiscale la bugetul general consolidat nu se sting în cel mult 30 de zile de la scadenţă. Potrivit şefului Biroului Metodologie Asistenţă Contribuabili din cadrul DGFP Constanţa, Doiniţa Radu, nivelul penalităţilor de întârziere datorate diferă de la data stingerii obligaţiilor fiscale, respectiv de numărul de zile de întârziere. Dacă stingerea obligaţiilor fiscale se face în primele 30 de zile, contribuabilii nu datorează nicio penalitate de întârziere, ci doar dobânzi, calculate în procent de 0,05% pe zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii inclusiv. Dacă obligaţiile datorate bugetului general consolidat se sting în următoarele 60 de zile (deci după ce au trecut cele 30 de zile), nivelul penalităţilor de întârziere este de 5% din totalul obligaţiilor fiscale stinse, iar dacă stingerea se realizează după expirarea şi a celor 60 de zile, nivelul penalităţilor de întârziere creşte la 15% din totalul obligaţiilor fiscale nestinse. Plata penalităţilor de întârziere nu va înlătura obligaţia de plată a dobânzilor, ceea ce înseamnă că acestea se adună. Până acum, un contribuabil aflat în întârziere plătea 0,1% pe zi din obligaţia principală restantă, deci nivelul majorărilor de întârziere putea ajunge la maximum 36,5% (0,1% x 365) pe an din suma neplătită datorată bugetului de stat. Potrivit noilor reglementări, aceste majorări, redenumite dobânzi, vor putea ajunge la maximum 18,25% pe an din această sumă. Însă la acestea se adaugă şi penalităţile, care pot ajunge la 15% din obligaţia principală, în funcţie de durata întârzierii. Având în vedere cuantumul destul de mare al acestor penalităţi de întârziere şi faptul că această prevedere intră în vigoare începând cu 1 iulie 2010, este foarte important ca agenţii economici care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat să facă plata acestora până cel târziu la 31 iulie. Cei care nu îşi vor plăti obligaţiile restante până la această dată vor datora penalităţi de întârziere, întrucât acestea se calculează şi asupra soldului rămas neachitat la 1 iulie 2010.