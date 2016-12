Peneliştii, interes de domeniul evidenţei

S-au trezit şi peneliştii că în România s-au tăiat pădurile şi că este nevoie de împăduriri?! Deputatul PNL Mugur Cozmanciuc, fost secretar de Stat în Ministerul Mediului pe domeniul pădurilor, intrând în domeniul evidenţei ca peştele-n apă, spune că este nevoie de un plan naţional de combatere a tăierilor ilegale. El a elaborat o agendă în zece puncte în domeniul forestier şi ne povesteşte despre ce este vorba. În primul rând, este nevoie de adoptarea Strategiei Forestiere Naţionale 2014 - 2023, care a fost elaborată în 2012. Conform datelor furnizate de către INS, suprafaţa totală a fondului forestier naţional al României este de 6.519.470 ha şi reprezintă 27,7% din suprafaţa ţării, mai menţionează deputatul. El mai spune că dezvoltarea durabilă a fondului forestier naţional este direct dependentă de creşterea suprafeţei pădurilor. Astfel, consideră deputatul, trebuie împădurite cel puţin 10.000 de hectare pe an. „Dispariţia pădurilor, ca urmare a tăierilor ilegale, a aridizărilor, are, de cele mai multe ori, efecte devastatoare asupra comunităţilor locale şi a infrastructurii. Alunecările de teren, înzăpezirile, seceta sau inundaţiile sunt numai câteva dintre efectele nocive ale distrugerii zonelor împădurite. Reconstrucţia ecologică forestieră prin împădurirea terenurilor degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi a terenurilor neproductive, indiferent de forma de proprietate, are ca scop principal protejarea solului, refacerea echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu“, arată Cozmanciuc. Perfect, aşa este, nimic de zis. Dar de ce nu s-a agitat în consecinţă pe subiect deputatul penelist cât timp a fost secretar de Stat în MINISTERUL PĂDURILOR? Cum de nu l-am auzit glăsuind pe această temă până acum? Şi, de fapt, nu l-am auzit glăsuind deloc!