Penelope Cruz a devenit mămică

Actriţa spaniolă Penelope Cruz a născut, weekend-ul trecut, primul său copil, alături de soţul său, Javier Bardem, la Spitalul Cedars Sinai din Los Angeles. Actriţa spaniolă, în vârstă de 36 de ani, a făcut public faptul că este însărcinată pe platourile de filmare ale producţiei „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides\", în Porto Rico, în luna septembrie, la doar două luni după căsătoria secretă cu Javier Bardem. Cei doi actori sunt prieteni buni de 12 ani, însă au devenit iubiţi după ce au lucrat împreună, în 2007, la „Vicky Cristina Barcelona”. S-au căsătorit în Bahamas, în luna iulie 2010. „Este un prieten adevărat şi cel mai bun actor din lume”, l-a caracterizat Penelope Cruz pe soţul său, în vârstă de 41 de ani. Acesta tocmai a primit cea de-a treia nominalizare la premiul Oscar din carieră pentru rolul din „Biutiful”

Prietenii lui Javier Bardem au început să bănuiască faptul că Penelope Cruz a născut, când actorul spaniol nu le-a răspuns la apelurile de felicitare pentru nominalizarea la premiul Oscar, anunţată marţi. Pe site-ul revistei „Hola” se afirmă că mama, fratele şi sora actriţei Penelope Cruz, ca şi Pilar Bardem, mama actorului, se află deja la Los Angeles pentru a fi alături de fericitul cuplu şi de bebeluşul lor.

După relaţia sa extrem de mediatizată cu Tom Cruise, actriţa spaniolă a preferat să învăluie în mister viaţa sa privată. Aşa că atât nunta cu Javier Bardem, cât şi sarcina sa au fost ţinute secrete cât de mult s-a putut. Şi venirea pe lume a primului copil al cuplului a fost la fel misterioasă şi cu greu s-a putut afla şi confirma că este vorba despre un băieţel. Numele copilului urmează să fie anunţat.