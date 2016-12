Penelope Cruz, o casnică perfectă

Actriţa spaniolă Penelope Cruz crede că meseria de casnică este „cel mai bun lucru din lume” şi adoră să facă menajul şi să gătească acasă. Actriţa, în vârstă de 38 de ani, a stat acasă de când l-a născut pe fiul său, Leonardo, care în prezent are 17 luni. Penelope Cruz, care este căsătorită cu actorul Javier Bardem, a spus că aceste momente i-au dat ocazia să se concentreze asupra gătitului. Muza regizorului spaniol Pedro Almodovar a mai povestit, pentru ediţia britanică a revistei „Hello!”, că se bucură de statutul de mamă care stă acasă. „Sunt casnică şi este frumos. Ştiu să gătesc şi este important pentru mine să fac mâncare proaspătă în fiecare zi. Nu ţin diete nebuneşti, ci mănânc produse din dieta mediteraneană, pe care o ador, pentru că este important să mănânci bine”, a spus Penolope Cruz. Cei doi actori spanioli deţin locuinţe în SUA şi Spania, iar actriţa a mărturisit că este foarte bună şi la făcut curăţenie. „Am învăţat să fac curat când am jucat în „Volver”. Personajul meu făcea mereu curat într-o casă aşa că, atunci când am început să mă pregătesc pentru rol, mă duceam la mama acasă şi la sora mea, iar ele spuneau: „Nu ştiu ce se întâmplă cu ea, cred că are febră, pentru că a venit să ne facă curat în casă”, a mai povestit amuzată Penelope Cruz.