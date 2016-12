Penitenciarele de minori sunt arhipline

Penitenciarele de minori şi tineri de la Bacău, Craiova, Târgu Mureş şi Tichileşti au 1.999 de locuri şi peste 2.150 de deţinuţi, dintre care aproximativ 12% sunt minori, potrivit datelor furnizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP). Penitenciarul de minori şi tineri Bacău are 846 de locuri, iar în 28 ianuarie erau ocupate 842 (99,53%), 57 dintre deţinuţi fiind minori. La Penitenciarul de minori şi tineri Craiova sunt 504 locuri, dintre care erau ocupate 485 (96,23%), 80 dintre cei încarceraţi fiind minori. Penitenciarul de minori şi tineri Târgu Mureş dispune de 258 de locuri, iar la 28 ianuarie găzduia 465 de persoane private de libertate, dintre care 56 minori. Unitatea avea, la sfârşitul lunii ianuarie, un indice de ocupare de 180,23%. Penitenciarul de minori şi tineri Tichileşti (judeţul Brăila) are 391 de locuri, dintre care erau ocupate 367 (93,86%), 65 dintre cei aflaţi în detenţie fiind minori. De asemenea, ANP deţine, la nivel naţional, două centre de reeducare, la Buziaş (judeţul Timiş) şi la Târgu Ocna (judeţul Bacău), care sunt aproape pline. Centrul de Reeducare Buziaş are 108 locuri, dintre care 97 erau ocupate la sfârşitul lunii ianuarie, iar Centrul de Reeducare Târgu Ocna are 98 de locuri, dintre care 72 erau ocupate. La 31 decembrie 2013, în unităţile din sistemul ANP se aflau 512 minori (492 de băieţi şi 20 de fete), dintre care 38 încarceraţi pentru omor, 39 pentru viol, 243 pentru furt şi 175 pentru tâlhărie. Dintre cei 512 minori, 400 sunt condamnaţi definitiv, 49 prin hotărârea primei instanţe, iar 63 erau arestaţi preventiv, potrivit datelor înregistrate de ANP la sfârşitul anului trecut. Dintre cei 400 de minori condamnaţi definitiv, 163 sunt sancţionaţi cu internarea într-un centru de reeducare şi 237 au primit pedeapsa închisorii.