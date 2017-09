Pensia ta încă nu votează, deci dă-o naibii!

E DE RĂU Reducerea contribuțiilor la Pilonul II este la fel de nocivă ca și naționalizarea sau desființarea fondurilor de pensii, în contextul în care legislația oricum prevede o contribuție mai mare decât cea care se realizează efectiv, se arată într-un comunicat al Asociației Participanților în Fondurile de Pensii și Fondurile de Investiții (PFP) - „Ne referim la intenția de a plafona la 2,5% contribuția de asigurări sociale a salariaților destinată fondurilor de pensii din Pilonul II“. În prezent, Legea nr. 411/2004 prevede ca această contribuție să fie de 6%, dar, prin derogări succesive realizate în fiecare an, ea a fost menținută la un nivel mai mic (5,1% în prezent), cu promisiuni anuale nerespectate ale fiecărui Guvern și Parlament că aceasta va fi adusă la nivelul legal, mai spun cei de la PFP - „Interesele viitorilor pensionari au fost încălcate în mod constant. Poate că la această situație a condus și perspectiva încă îndepărtată a pensiei pentru aceștia (căci, până să devină pensionari, ei nu sunt masă de manevră electorală). Din stângăcie sau poate pentru a testa piața, fiecare ministru de Finanțe a invocat posibilitatea naționalizării sau desființării fondurilor. Este clar că, deși declarațiile au fost retractate ulterior, intenția încă există, într-o formă sau alta. Ultimul pas în această direcție este noua idee de a reduce contribuția de la 6% la 2,5% (de mai mult de două ori). Este o idee la fel de nocivă ca și naționalizarea sau desființarea fondurilor. În perioada post-revoluționară, cu puține excepții, statul român a dovedit că nu este un bun administrator. Deficitul bugetului de pensii, spre exemplu, s-a adâncit de la an la an și a fost acoperit întotdeauna de la bugetul de stat“.

HAI SĂ... NU! Asociația amintește că trecerea unei părți din viitoarea pensie a românilor în administrarea privată a fondurilor din Pilonul II este o măsură menită să înlăture slaba administrare a statului - „Românii vor primi pensie pe baza contribuției pe care o fac în fiecare lună la sistemul de asigurări sociale. Banii lor vor fi investiți și administrați pentru ei și nu vor fi folosiți pentru a plăti pensii speciale unor persoane care nu merită așa ceva sau, mai grav, pentru a finanța investiții fantasmagorice (borduri puse în trei straturi, terenuri de sport construite în pantă, parcuri în sate fără curent electric și canalizare etc). Nu este sigur că 6% este o contribuție suficientă. Dar, cu siguranță, 2,5% este prea puțin“. În replică, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că nu există discuții privind modificarea modului actual de funcționare a Pilonului II de pensii.