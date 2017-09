Pensia viitorului nu sună bine deloc!

15:56:16 / 30 August 2017

Pensiile !

Parlamentarii, militarii, ministrii, securiștii, magistrații, președintele plus acoliții și care or mai fi, au tot felul de pensii și salarii, păi ce și câți bani să mai aibă statul român pentru pensiile noastre ale amărâților de români simpli, obișnuiți și sărăciți de nesătuii și ghiftuiții de mai sus amintiți ?! Când este vorba de românii amărâți / simpli, banii pentru salarii și pensii numai ajung, atunci când trebuie să ne dea și nouă, România intră în colaps, dar când este vorba despre majorarea salariilor și pensiilor celor enumerați mai sus, România numai intră în colaps, să le fie rușine pentru că toți enumerații de mai sus, au : averi peste averi, bani în conturi străine, vile peste vile, palate peste palate, păduri întinse, petrec vacanțele în zone exotice, se hrănesc numai și numai cu bunătăți, luxul este exorbitant și noi amărâții care am muncit și trudit, stăăăm și ne uităm cum banii noștri se scurg în buzunarele celor care ne urăsc, ne desconsideră și ne batjocoresc cu salarii și pensii de lumea a treia, a șaptea....... , rușineeeeeeee să le fie, creștini ortodocși, sunt, cum iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, că aproapele este oricine, orice persoană din lumea aceasta, de aici și de pretutindeni ?! Că anii trec și la plecarea din lumea aceasta, între patru lemne pleacă cel bogat și cel sărac, însă există o singură deosebire la plecarea din lumea aceasta, cât de bogată este trăistuța cu faptele bune ori rele și faptele bune să fie făcute din muncă cinstită și nu, din : furat, jecmănit, jefuit și batjocoritul și disprețuitul oamenilor sărmani / nevoiași ?!