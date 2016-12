Pensie reţinută abuziv!

O femeie din Medigidia acuză Casa Judeţeană de Pensii (CJP) din localitate de indolenţă şi neprofesionalism. Niculina Rădulescu susţine că instituţia în cauză i-a reţinut abuziv pensia fiului ei cu două zile înainte de expirarea termenului. În plus, femeia spune că una dintre angajatele CJP i-a vorbit urât şi i-a trântit telefonul în nas. Pe lângă pensia de handicap, băiatul primeşte şi pensie de urmaş pentru că tatăl lui a murit anul trecut. „Actele expirau pe 5 aprilie şi chiar în acea zi le-am reînnoit. Am aşteptat să vină pensia băiatului acasă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Poştaşul mi-a spus că a fost reţinută la Casa de Pensii. Când am sunat acolo, mi s-a spus că pensia a fost sistată încă din 3 aprilie”, a povestit Niculina Rădulescu, ceea ce înseamnă că băiatul ei nu va beneficia, luna aceasta, nici de pensia de handicap, nici cea de urmaş. Pentru greşeala voită sau nu, Niculina a depus o reclamaţie la directorul CJP Medgidia, Romeo Constantinescu. Femeia susţine că problema s-a rezolvat numai după ce a ameninţat că va acţiona instituţia în Justiţie pentru că i-a reţinut banii fără vreo bază legală. „Mi-au reţinut pensia cu două zile înainte ca termenul legal să expire. Cum şi-au permis ei să facă asta¬? Nu sunt eu singura care îi reclamă. Sunt neprofesionişti şi asta pentru că au angajat cum au putut. Domnişoara care mi-a trântit mie telefonul în nas a lucrat ca vânzătoare la un magazin de aici. Ce pregătire poate ea să aibă? Vreau ca cea care şi-a permis să-mi sisteze pensia fără niciun drept să plătească pentru ce a făcut”, a declarat femeia.

O ALTĂ PERSPECTIVĂ Directorul CJP Medgidia, Romeo Constantinescu, are o altă viziune asupra celor petrecute. În primul rând, susţine el, Niculina ar fi vorbit urât cu angajata lui, care ar fi pus-o în gardă pe „clienta” nemulţumită: „I-a spus că dacă mai ţipă, îi închide telefonul”, a declarat directorul. Întrebat de patru ori cum a fost posibil ca angajatele sale să reţină abuziv o pensie, Constantinescu a ocolit răspunsul şi a devenit evaziv. „M-a ameninţat că mă dă în judecată. Şi la mine a ţipat. Noi avem 60.000 de pensionari aici. Ce ar însemna să ţipe toţi? La noi se vorbeşte frumos cu cei care vorbesc frumos. Avem şi noi demnitate”, a explicat directorul. Văzând că aceeaşi întrebare este repetată, oficialul CJP Medgidia a declarat că „vom rezolva problema”. „În mod normal, ar dura o lună până să-şi primească pensia dar, pentru dânsa, vom trimite banii prin mandat poştal şi îi va avea pe 23 sau, cel târziu, 27 aprilie”, a adăugat directorul.