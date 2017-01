Pensii înainte de Paşte pentru vârstnici

18:37:24 / 03 Aprilie 2014

MINCIUNA ZILEI

Pe toate undele magnetice si telefonice de cateva luni se vehiculeaza ca in romania astazi sunt 5,3 milioane de someri,. Consider ca este o mare si grava eroare sau mai bine zis DIVERSIUNE,intrucat in 2012 erau in romania 4,6 milioane de pensionarisi acum dintro data numarul este de 5,3 milioane ,. Este cea mai imbecila si degradanta informatie si iata argumentul: Casa de pensii reaseaza pensiile celor 235000 persoane care au iesit la pensie din 2011 si pana azi, ca urmare a unor greseli de calcul ,.Deci,4,6 milioane plus 235.000 este egal cu 4.835. 000 pensionari., Scazand iesirile din sistem de cel putin 150.000 pensionari,cu aproximatie sigurase poate spune ca adunata ca pleava in sac a pensionarilor ,numarul lor ar fi de 4.685.000 persoane,. Toti aruncati de fiecare data ZOAIA POLITICA pe PENSIONARI. Ca se distribue banii cu 4 zile mai devreme nu este un lucru rau , dar ma intreb cand guvernul va da si a 13 pensie ca in Grecia??? ca noua nu ne ajunge sa cumparam medicamentele necesare pentru a mai lungi BOALA,.dapai-mite sa cumparam miel si sa facem pasca si cozonac ca doar vorba crestinului: Odatai pastele crestin si odatai pastele CAILOR.,