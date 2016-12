Pensii mai mari pentru 145.000 de constănţeni!

15:32:58 / 19 Ianuarie 2014

Date eronate

Doamna/domnisoara Kristima, ori va incurcati in date, ori nu stiti despre ce vorbiti. Potrivit Ordonatei de Urgenta nr. 113/2013 (M.Of. nr. 830 din 23.12.2013) punctajul mediu anual al celor iesiti la pensie in 2011 se inmulteste cu 1,12 (rezultand o crestere de 12%), iar pentru cei iesiti la pensie in 2012 se inmulteste cu 1,17 (crestere de 17%). In februarie-martie se vor plati diferentele pentru maririle de 12%, respectiv 17% retroactiv, pentru TOT anul 2013.