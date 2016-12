Pensii pentru „marii actori ai neamului”... în limita bugetului

Legea privind sistemul unitar de pensii publice prevede că pensiile vor fi recalculate pe baza contributivităţii, urmând să scădă doar acele pensii care nu au fost calculate în baza acestui principiu, a precizat, ieri, Guvernul. \"În proiectul legii privind sistemul unitar de pensii publice, adoptat miercuri, nu există un plafon sub care nu se recalculează şi nu scad pensiile speciale\", a arătat, ieri, Biroul de presă al Guvernului. În ceea ce priveşte exemplul dat de primul-ministru Emil Boc privind pensiile foştilor angajaţi din armată şi poliţie... „potrivit simulărilor făcute de Ministerul Muncii, acestea nu vor fi afectate/diminuate în urma recalculării (care se va aplica, de altfel, tuturor pensiilor speciale, deci şi acestor categorii de pensii). Era un caz punctual. Este incorectă generalizarea acestui exemplu la toate pensiile speciale, întrucât legea nu stabileşte niciun fel de plafon sub care nu se recalculează şi nu scad pensiile speciale\", se mai arată în comunicatul Executivului. Amintim că recalcularea pensiilor speciale va afecta doar 15% din totalul celor aprox. 180.000 beneficiari, prin scăderea, în principal, a pensiilor mai mari de 3.000 lei, iar pentru ceilalţi pensionari nu vor fi operate diminuări, deoarece pensia nu depăşeşte valoarea contribuţiei, a afirmat, miercuri, premierul. \"Pentru aproximativ 85% din cei care au pensii speciale - poliţie, armată, prin excelenţă - nu se afectează cuantumul pensiei pe care îl au. Gradual, la pensiile de peste 30 milioane lei vechi are loc o diminuare, în funcţie de pensia pe care o are în momentul de faţă şi de recunoaşterea de către stat a contribuţiei pe care a făcut-o, în sensul că statul a plătit pentru ei, în decursul timpului, o contribuţie la bugetul asigurărilor sociale\", a mai spus Boc, adăugând că scăderi de pensii speciale vor fi operate acolo unde pensia a fost stabilită la 80% din veniturile aferente ultimei luni de activitate în muncă.

PENSII SPECIALE... ÎN LIMITA BUGETULUI. Artiştii ar putea beneficia de pensii de excelenţă, iar pentru militarii care pleacă în misiuni speciale s-ar putea institui un pilon de pensii complementar celui public, a mai declarat premierul. \"Voi propune, de exemplu pentru artişti, să avem pensii de excelenţă. Pentru câţi avem, 20 de mari actori ai neamului, să punem o pensie de 30-40 de milioane de lei\", a declarat Boc, adăugând că pentru militarii care pleacă în misiuni speciale sau pentru poliţişti s-ar putea stabili \"o formulă de recompensă\" prin instituirea unui pilon de pensii complementar celui public. Toate acestea sunt însă realizabile doar… în măsura în care vor fi resurse bugetare.