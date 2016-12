"Pensiile militare nu sunt privilegii"

09:17:27 / 25 Aprilie 2015

Sa traiti tovarase Putin !

OK ! nu sint privilegii ptr cei care vor cotiza separat de aici incolo ,cum se face in NATO (ca tot trimbiteaza ei toata ziua de pensile de acolo,dar de cotizat pssst !),dar ce facem cu cei care in medie 50 de ani au carat in diplomat sticla de vodka si mamaliga si care intindeau laba la foloase necuvenite ptr invoiri si permisii(ca sa nu mai vorbim de alte multe facilitati oferite de Ceausescu) si care vor primi la fel cit ii tine Dzeu pe pamint.De unde diferenta ,de la noi ,ca doar e pericol la granite si urmasii lui Penes Curcanul trebuie imbarbatati sa se infoaie la rus.Eu zic sa pune-ti pe perete un tablou de a lui Putin si sa-l pupati zilnic(in fata ca pe la spate nu merge decit din camera alaturata) caci datorita lui ati prins mita de coada ,Sa Traiti !!!!