Pensionar accidentat

Un constănţean a scăpat cu viaţă ca prin urechile acului după ce, din cauza unor probleme de sănătate, s-a prăbuşit sub roţile unui microbuz. Accidentul s-a petrecut ieri după - amiază, pe strada Soveja, în zona pieţei Tomis III, din Constanţa. Martorii susţin că pensionarul se afla în faţa unui chioşc de bilete RATC, pe trotuar, şi, la un moment dat, a început să se clatine, iar în secunda următoare a căzut în faţa unui microbuz aflat în trafic. Luat prin surprindere, şoferul a frînat brusc, dar maşina l-a tîrît pe bărbat aproape un metru. Victima, Istin Gheorghe, de 64 de ani, a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Judeţean. „Am achitat factura la energia electrică şi cablul TV. Mă îndreptam spre casă iar, la un moment dat, m-a luat o ameţeală puternică şi am căzut pe stradă. Acum mă simt slăbit şi mă doare îngrozitor şoldul. Sînt bucuros că am scăpat cu viaţă şi că pot să-mi văd din nou nepoţii şi copiii”, a declarat Istin Gheorghe. În urma investigaţiilor medicale, medicii au constatat că victima accidentului a suferit o fractură a şoldului drept şi au internat-o în Clinica de Ortopedie, urmînd să fie supus unei intervenţii chirurgicale. Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz şi au stabilit că Valentin Ciogea, şoferul microbuzului marca Mercedes, înmatriculat CT 75 GIN, nu băuse înainte de a se urca le volan, rezultatul testului cu aparatul Drager fiind negativ.