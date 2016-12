Pensionară batjocorită şi jefuită

O femeie în vârstă de 83 de ani, din localitatea constănţeană Mireasa, a fost bătută, violată şi jefuită de Ziua Femeii. Elena Dinu trăieşte singură de mai bine de 10 ani, într-o casă de la marginea satului. Femeia nu are copii, iar singurul ajutor îl primeşte din partea vecinilor. Marţi dimineaţă, aceştia au găsit-o în stare de şoc şi plină de vânătăi. „Ne-a povestit că un bărbat a intrat peste ea, că a violat-o şi că i-a furat 2.200 de lei. Când a intrat peste ea în casă, Elena a început să plângă şi să îl roage să o lase în pace, să nu îşi bată joc de ea. A zis că a chinuit-o trei ore. Când a intrat în cealaltă cămăruţă şi a aprins lumina ca să ia banii, a zis că i-a văzut puţin faţa violatorului. La noi în sat nu s-a mai întâmplat aşa ceva“, a declarat Georgeta Chiriţă, de 42 de ani, o vecină a victimei. Bătrâna batjocorită, Elena Dinu, spune că dormea când s-a trezit cu bărbatul peste ea în pat. „Pe la 22.00 am stins becul şi ascultam dedicaţiile la radio. Uşa era legată cu sfoară şi încuiată. A desfăcut yala cu cuţitul. Eu nu am auzit nimic. M-am trezit cu banditul peste mine. M-a judecat cum a vrut el. Eu aveam trei coaste rupte în urma unui accident de maşină şi acum, când a sărit peste mine şi m-a bătut, mi le-a fisurat şi abia dacă pot să respir de durere. Eu i-am spus: Măi băiete, lasă-mă că îţi dau banii, dar el a continuat. Când ţipam mă lovea peste faţă şi îmi zicea că dacă nu tac mă omoară, că ia cuţitul şi mă taie“, a povestit Elena Dinu. Anchetatorii spun că agresorul a supus-o pe bătrână şi la perversiuni sexuale. Victima a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală, unde i s-au recoltat probe biologice. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii susţin că au deja un suspect şi că s-au demarat mai multe misiuni pentru prinderea acestuia.