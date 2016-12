Pensionară jefuită în miez de noapte

„Sunt mulţumită că nu am păţit nimic”! Aşa îşi începe povestea o pensionară de 86 de ani, din Constanţa care a fost jefuită în propria locuinţă, un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Nicolae Iorga. Incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 decembrie, a anului trecut. Femeia îşi aminteşte că era trecut de miezul nopţii şi stătea în pat, la televizor. La un moment dat octogenara a auzit un zdrăngănit şi s-a gândit că vântul care sufla cu putere i-a spart geamurile. S-a ridicat din pat să vadă ce s-a întâmplat şi, după ce a făcut câţiva paşi şi-a dat seama că în casă i-au intrat musafiri nepoftiţi. „Mă duceam spre sufragerie şi am dat nas în nas cu hoţul. Întâi m-am uitat la mâinile lui deoarece mi-a fost frică să nu fie înarmat cu vreun cuţit sau ceva. Părea surprins şi el. Nu cred că se aştepta să fie cineva acasă. S-a repezit la mâinile mele şi mi-a smuls cele trei inele de pe degete. Mi le-a tras aşa tare că mi-a făcut răni şi am fost nevoită să mă tratez două săptămâni. Eu am încercat să-l sperii şi i-am zis că în camera cealaltă sunt soţul şi băiatul meu, dar nu i-a păsat. Nu a scos niciun sunet. S-a dus spre dormitor, iar eu am ieşit din casă şi m-am dus direct la vecini şi am sunat la uşă. A venit un vecin cu o lopată, însă el deja fugise. Când m-am uitat în dormitor îmi dispăruseră două poşete. Într-una nu aveam nimic iar în cealaltă erau actele. Probabil s-a gândit că am bani în ele. A deschis şi dulapul cu haine, dar nu a luat nimic”, a povestit păgubita, Maria Ianculescu.

INEL CU DIAMANT Octogenara a precizat că hoţul a intrat în apartament după ce a spart un geam de la balcon şi unul de la uşa sufrageriei. „Cred totuşi că mai era cu cineva, poate cu un copil, pe care l-a pus să intre în balcon deoarece el nu avea cum să încapă prin gaura făcută. Complicele i-a deschis fereastra şi aşa a intrat şi el. Din balcon a luat o cârpă pe care o aveam pe o masă, a înfăşurat o piatră în ea, a spart geamurile duble de la uşa sufrageriei şi apoi a deschis-o.”, a adăugat pensionara. Suspinând femeia spune că hoţul i-a furat două inele, dintre care unul cu diamant, dar şi verigheta soţului ei, pe care o purta în amintirea lui, însă se bucură că este teafără. „Sunt mulţumită că nu am păţit nimic. Am schimbat geamurile şi imediat mi-am pus gratii la balcon, ca să nu mai am parte de astfel de musafiri nepoftiţi în miez de noapte”, a mai spus octogenara.

ARESTAT La o lună de la acest incident, în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 04.00, un alt constănţean a sunat la 112 şi a reclamat că i-a intrat un hoţ în casă. Oamenii legii s-au deplasat imediat la adresa respectivă, iar victima le-a spus că în timp ce dormea un hoţ i-a intrat în balcon după ce a spart un geam. Când a dat nas în nas cu proprietarul, intrusul a fugit. O patrulă de poliţie l-a depistat pe suspect în apropiere. El a fost identificat ca fiind Chirez Memet, de 43 de ani, din Hârşova, şi corespundea descrierii făcute de proprietarul apartamentului din care încercase să fure. În timpul anchetei, poliţiştii au stabilit că Chirez este şi autorul jafului din decembrie. „Când am fost la recunoaşterea din grup, şi l-am indicat pe hoţ, el le-a zis poliţiştilor; „Eu nu am văzut-o pe doamna în viaţa mea. Nu o cunosc!”, după cum relatează Maria Ianculescu. Joi dimineaţă, magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis pe numele lui Chirez Memet mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunilor de tâlhărie, violare de domiciliu şi tentativă de furt calificat.