Pensionarii din Armată îşi caută drepturile la CEDO

La Cercul Militar Constanţa a avut loc, ieri seară, Adunarea Generală a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) - Filiala Constanţa. Preşedintele SCMD - filiala Constanţa, col.(r) Remus Macovei, a declarat că a fost analizată activitatea desfăşurată în perioada iulie 2011 – iulie 2012 şi că a fost aprobate proiectele de hotărâri care vor fi dezbătute în Convenţia Naţională a Reprezentanţilor ce urmează să se desfăşoare în perioada 26-27 octombrie 2012. La adunare au participat consilierul ministrului Apărării Naţionale pe problema pensiilor militare, Simona Luminiţa Sîrbu, şi preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, col.(r) Mircea Dogaru. „Săptămâna viitoare, ne vom trimite avocatul la Luxemburg, unde am dat în judecată statul român, şi am declanşat deja procedurile la Bluxelles, la CEDO, unde mergem în continuare cu procesele. Asta pentru că în România avem mii de procese câştigate, inutil,cu soluţii definitive şi irevocabile. Aşteptăm să negociem cu noul Guvern problemele care ne frământă. Noi am cerut, prin ordonanţă de urgenţă, să se rezolve o serie de probleme care nu implică bugetul de anul acesta, cum ar fi dreptul la muncă nelimitat, iar până la apariţia pensiilor militare de stat, la care lucrăm cu reprezentanţi ai ministerelor implicate, să se rezolve, tot prin ordonanţă de urgenţă, situaţia celor cu pensii scăzute“, a declarat col.(r) Mircea Dogaru.