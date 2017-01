Pensionarii, în petreceri de ziua lor

Sute de pensionari din Cernavodă au petrecut, de ziua lor, la cantina şcolară. „Organizarea este foarte bună, de altfel am fost la toate evenimentele pe care le-a organizat Primăria şi voi continua să vin ori de câte ori voi avea şansa. Mulţumesc Primăriei, care s-a gândit la noi, şi a făcut posibilă această petrecere”, a spus unul din participanţii la eveniment. Pensionarii au fost încântaţi de spectacolul oferit de Angela Mogâlă, Iuliana Slatov şi Maria Zamfir. La petrecere a fost prezentă şi Mariana Mircea, primarul oraşului Cernavodă: „Cred că toată lumea s-a simţit bine şi, în mod sigur, voi mai organiza astfel de evenimente pentru că de la începutul mandatului am spus că trebuie să faci multe lucruri serioase, dar trebuie să te mai şi distrezi. Cu toate criticile pe care le-am primit că organizez prea multe petreceri, eu cred că ce am făcut până acum, zilele de 8 martie, zilele pensionarilor şi revelioanele, sunt activităţi realizate din inimă, iar oamenii simt asta.”