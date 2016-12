Pensionarii înghit în sec de Crăciun

Vremurile cumplite pe care le trăiesc pensionarii din România se reflectă în chipurile oamenilor pe care îi observăm pe stradă mergând cu capul plecat şi încruntaţi. Pensiile mici şi preţurile în continuă creştere sunt grele încercări pentru pensionari. Unii au muncit peste 40 de ani, iar acum, la bătrâneţe, în loc să poată fi citită în ochii lor mulţumirea anilor trecuţi, nu se reflectă decât sărăcie şi amărăciune. Din cauza veniturilor prea mici, oamenii nu au bani să-şi petreacă sărbătorile aşa cum se cuvine. Drept urmare, numărul persoanelor care apelează la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) a crescut. “În perioada aceasta sunt multe persoane cu pensii mici care vor să aibă şi ele pe masa de Crăciun produse tradiţionale, de aceea oamenii apelează la împrumuturi. De asemenea, sunt mulţi bătrâni bolnavi care au nevoie de bani pentru a pleca la tratamente în alte oraşe”, a declarat preşedintele CARP Constanţa, Corneliu Enăchescu. În noiembrie, 568 de pensionari au împrumutat de la CARP 1.206.190 lei. Până la 15 decembrie, 256 de persoane s-au împrumutat, iar până la sfârşitul anului, numărul lor se va dubla, apreciază reprezentanţii CARP. “Abia de acum încep pensionarii să vină să îşi plătească cotizaţia şi să se împrumute, pentru că au aşteptat să primească pensiile”, a mai spus Enăchescu.

PENSIONARII CRED CĂ LOCUL LOR NU E PE LUMEA ASTA De la 1 ianuarie până la 1 decembrie 2011, 7.045 de persoane au împrumutat de la CARP 14.392.295 lei. Dacă în timpul verii pensionarii motivau nevoia banilor pentru reparaţia caselor sau pentru operaţii de care depindea chiar viaţa lor, în timpul iernii, bătrânilor nu le ajung banii nici pentru mâncare. “Peste vară trec mai uşor. Am o bucată de pământ în curte unde cresc roşii, ceapă, fasole etc. Dar acum, iarna, pământul nu mai rodeşte. Am împrumutat 1.000 de lei. O parte din bani îi voi folosi pentru masa de Crăciun, iar cu ce îmi rămâne mai mănânc şi la anul. Trebuia să fac acest împrumut pentru a avea cu ce să îmi primesc copiii de sărbători”, a povestit o bătrână de 75 de ani. Sunt pensionari care au pensii şi mai mici, iar dacă nu erau copiii care să îi sprijine financiar, probabil că ajungeau de mult pe lumea cealaltă. “Sunt bolnavă de poliartrită şi de gută. Am făcut 16 operaţii şi am noroc că locuiesc cu copiii şi mă ajută, altfel, cu pensia de 368 de lei pe lună, nu mai trăiam de mult. Pensionarii din Constanţa mai primesc pachete cu alimente, dar nouă, la Valu lui Traian, nu ne dă nimeni nimic. M-am învăţat să trăiesc rău. Când nu voi mai putea, voi merge la locul meu, pe lumea cealaltă”, a spus o pensionară de 68 de ani din comuna Valu lui Traian, Parascheva Şoava.