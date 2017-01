Pensionarii, invitaţi ai agenţilor economici din Mamaia

INVITAŢIE LA MASĂ Pentru mulţi dintre pensionari, o ieşire la o terasă în Mamaia sau în Satul de Vacanţă înseamnă o misiune aproape imposibilă, pentru că, din cauza veniturilor extrem de mici, aceste persoane preferă să-şi cumpere medicamente şi să-şi achite dările către stat. Însă acum, la finalul sezonului estival, agenţii economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă s-au gândit să le ofere o supriză acestor persoane nevoiaşe, invitându-le să petreacă gratuit o după-amiază la unităţile de alimentaţie publică din staţiune. Acest lucru a fost posibil şi datorită faptului că sezonul fost unul mulţumitor din punct de vedere financiar pentru patroni, care au încasat suficiente venituri pentru a face un efort financiar în vederea organizării unor mese pentru pensionarii şi nevoiaşii Constanţei. 350 de vârstnici s-au bucurat, sâmbătă, de acest program, prin care patronii teraselor şi restaurantelor din Mamaia şi din Satul de Vacanţă le oferă pensionarilor ocazia de a uita de griji.

SURPRIZE GASTRONOMICE Cei care au considerat că este cazul să mulţumească astfel societăţii constănţene sunt patronii de la restaurantul Ovidiu, din staţiunea Mamaia, şi terasa „Cuptorul cu Plăcinte”, din Satul de Vacanţă, locaţii unde s-au organizat mesele, cărora li s-au alăturat numeroşi alţi agenţi economici care au contribuit financiar la meniurile oferite. „Sezonul estival 2013 a fost unul mulţumitor. Având în vedere că am avut sprijinul autorităţii locale în toată această perioadă, am considerat că trebuie să fim şi noi alături de problemele comunităţii, oferind o masă pensionarilor şi nevoiaşilor. Dorim ca acest gen de acţiune să devină o tradiţie, mai ales că oaspeţii de seamă ne cunosc”, a declarat administratorul terasei „Cuptorul cu Plăcinte”, Gelu Pelehra, care le-a oferit vârstnicior, pe lângă mici, şi plăcinte şi câte un pahar de must. Unul dintre participanţii la această acţiune a fost Elena Geageac, o pensionară de 74 de ani, din Constanţa, care a spus că nu şi-a permis să meargă de prea multe ori la restaurant. „Gestul patronilor de terase şi restaurante din Mamaia şi Satul de Vacanţă este de lăudat”, a spus Geageac. În ultimele zile, aproape 8.000 de pensionari şi persoane cu venituri reduse au fost invitaţi să petreacă de către agenţii economici din staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă.